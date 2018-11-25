CANLI İZLE | Trabzonspor - Fenerbahçe şifresiz canlı izle | Trabzonspor - Fenerbahçe şifresiz veren kanallar izle

Trabzonspor - Fenerbahçe şifresiz canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi şifresiz olarak izlenebilek mi? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da kozlarını paylaşacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 37-22 üstün

Fenerbahçe, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı 90 müsabakanın 37'sini kazanırken, 22'sinde mağlup oldu. Geriye kalan 31 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. İki takım arasında ligde oynanan 90 müsabakanın 37'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 22'sinde de kazanan taraf Trabzonspor oldu. 31 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Trabzon'da kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları son 8 yıldır kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip, en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile bordo-mavililere mağlup oldu. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, rakip ağlara attığı 18 gole karşı kalesinde ise sadece 3 gol yedi.

Kilit adam Valbuena

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği etkili performansla Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ön plana çıkıyor. Valbuena, sarı-lacivertli ekibin son üç maçında takımına 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı ve 5 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı müsabakada da Fransız yıldızın etkili performansıyla sarı-lacivertlileri sırtlaması bekleniyor.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado, Trabzonspor maçı öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları sürerken, Hasan Ali Kaldırım ve Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Aynı zamanda Hasan Ali Kaldırım, Karadeniz ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Fenerbahçe 122. randevularına çıkacak

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü saat 19:00'da yapacakları maçla birlikte 122. kez karşı karşıya gelecekler. Bordo-mavililer ezeli rakibi karşısında 17 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçtır süren galibiyet özlemini bitirmek istiyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 90 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 121 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor'un 130 golüne Fenerbahçe 153 golle yanıt verdi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 17'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 18 resmi müsabakada yenemedi.

Ligde de sarı-lacivertililer önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 90 kez karşı karşıya geldi. Yarın ligde 91. Kez karşı karşıya gelecek iki takımdan Fenerbahçe'nin 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler ligdeki 119 golüne, Trabzonspor 89 golle cevap verdi.

Trabzon'da, Trabzonspor üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 50 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar, 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 56, Fenerbahçe 54 gol attı.

Trabzonspor evinde 8 yıldır rakibi karşısında galibiyete hasret

Trabzon'daki 45 lig maçında ise ev sahibi Trabzonspor'un 16, Fenerbahçe'nin ise 17 galibiyeti bulunuyor. 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Bordo-mavililer 48, sarı-lacivertliler 53 gol kaydetti. Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibinde karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü.

Rekor seyirci

Trabzonspor ile Fenerbahçe Medical Park Stadyumunda ikinci kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan ilk maçta 38 bin 477 taraftar ezeli rakiplerin müsabakasına tanık olmuştu. 25 Kasım Pazar günü oynanacak olan müsabakada ise bordo-mavili taraftarların bu sayıyı aşması bekleniyor.

Onazi'den sevindirici haber

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Onazi, takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da, dün gerçekleştirilen antrenmanda Nijeryalı orta saha oyuncusu korkutmuştu. Girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne getirilen Onazi'nin ciddi bir durumu olmadığı, oyuncunun ağırları bulunduğu belirtilmişti. Bugün yapılan son kontrollerin ardından takımla birlikte çalışmalara katılan Onazi'den sevindirici haber geldi. Bugün yapılan antrenmanda yer alan oyuncunun karşılaşmada oynamasına bir engel bulunmadığı belirtildi.

Trabzonspor'da Hosseini şoku

Trabzonspor, İranlı savunma oyuncusu Majd Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe maçında oynayamayacak olan oyuncu, 7-10 gün sonra forma giyebilecek düzeye gelecek.

Trabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sakatlığı bulunan Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hosseini'nin milli takımının son hazırlık maçı öncesi sol arka uyluk kas grubunda yaşadığı ağrı şikayetiyle kadrodan çıkartıldığını belirten Bozdoğan, “Oyuncumuzun Trabzon'da yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda sol arka uyluk kas grubunda minimal kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir” dedi.

