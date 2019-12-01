CANLI İZLE: Trabzonspor Galatasaray | Trabzonspor Galatasaray şifresiz izle | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği Trabzonspor - Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçı kim yönetecek?

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor - Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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Trabzonspor evinde Galatasaray'a karşı çıkışını sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde son iki maçını kazanan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı ekip karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 1 Aralık Pazar günü Şenol Güneş Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumunda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve serkan Çimen yapacak. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde iddiası bulunmadığı için genç oyuncularını Getafe karşısında sahaya süren bordo-mavililer tamamen Süper Lig'e odaklandı. Ligde son iki maçı Alanyaspor'u 1-0 ve MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer 22 puanla 2. sırada yer alıyor. Ezeli rakibi Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen bordo-mavililer 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürme hedefinde.

Karaman motivasyonu

Trabzonspor, Galatasaray karşısında seyirci ve saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Bordo-mavili taraftarlar maça büyük bir ilgi gösterirken, müsabakanın biletleri tükünmiş durumda. Derbilerdeki başarısıyla ön plana çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularından tamamen maça konsantre olmalarını istedi. Rakibi hataya zorlamayı planlayan Karaman, oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini takıma anlatıyor. Başarılı çalıştırıcı 90 dakika tam konsantrasyon istedi. Deneyimli teknik adam "Sahada gerekeni yapacağınıza inanıyorum. Hepinize güveniyorum" diyerek oyuncularına olan inancını yineledi.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray'da; Emre Akbaba, Andone, Falcao, Luyindama ve Şener sakat. Babel ise kart cezalısı. Trabzonspor cephesinde ise Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Novak ve Onazi'nin sakatlığı bulunuyor. Abdülkadir Parmak ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Adem