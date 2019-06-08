CANLI İZLE: Türkiye Fransa Canlı Anlatım | Türkiye Fransa maçı kaç kaç? | Türkiye Fransa

TÜRKİYE 2-0 FRANSA

Canlı Anlatım

55' Millilerimiz gole çok yaklaştı. Benjamin Pavard'ın pas hatasında Burak Yılmaz topu kazanıyor ceza alanı sol çaprazdan vuruyor ancak Hugo Lloris topu güçlükle çelmeyi başarıyor.

52' Benjamin Pavard'ın pasında sağ kanattan hareketlenen Olivier Giroud ofsayta yakalanıyor.

51' Paul Pogba'nın pasında Olivier Giroud ofsayta yakalanıyor.

51' Antoine Griezmann ceza alanı içerisinden vuruyor, Hasan Ali Kaldırım topun kaleye gitmesini engelliyor.

45' İkinci yarı başladı

45' İlk yarı sona erdi

44' Gole yine çok yaklaştık. Cengiz Ünder sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor, ceza alanı içerisinde Merih Demiral kafa vuruşunu yapıyor ancak sol direğin dibinden top dışarı çıkıyor.

40' GOOOOOLLL!!! Millilerimiz 2-0 öne geçiyor. Burak Yılmaz pres sonucu kazandığı topu Dorukhan Toköz'e aktarıyor ceza alanı içerisine koşu yapan Cengiz Ünder'i görüyor ve Cengiz Ünder ceza alanı içi sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

39' Mahmut Tekdemir, Kylian Mbappe'yi formasından çektiği gerekçesiyle hakem Damir Skomina tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

30' GOOOOOLLL!!! Millilerimiz, Fransa karşısında 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder ceza alanı içerisine ortalıyor, Merih Demiral altıpas içerisine kafayla yolluyor ve altıpas üzerinde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor.

25' Mehmet Zeki Çelik sağ kanattan ortalıyor savunmada Raphael Varane topu kafayla uzaklaştırıyor.

19' Sağ çaprazdan Kylian Mbappe ortalıyor, ceza alanı içerisinde Antoine Griezmann kafa vuruşunu yapıyor ancak top sol yandan dışarıya çıkıyor.

18' Dorukhan Toköz'ün kafayla aşırdığı topa hareketlenen Kenan Karaman ofsayta yakalanıyor.

3' İlk köşe vuruşunu Fransa kullanıyor. Antoine Griezmann ortalıyor ancak savunmamız topu uzaklaştırıyor.

1' Hakem Damir Skomina'nın düdüğüyle maça başlayan taraf Milli Takımımız.

Heyecanlı maçın ilk 11' leri

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud, Mbappe

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