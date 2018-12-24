CANLI TAKİP | Antalyaspor - Fenerbahçe canlı anlatım | Antalyaspor - Fenerbahçe kaç kaç?

Antalyaspor - Fenerbahçe... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının canlı takibi iha.com'da olacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Antalyaspor'un 26, Fenerbahçe'nin ise 15 puanı bulunuyor.

CANLI | ANTALYASPOR 0-0 FENERBAHÇE (İlk yarı oynanıyor)

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

2' Fenerbahçe maça hızlı başladı! Soldado bir anda Antalyaspor savunmasının arkasına sarktı. Boffin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Boffin gole izin vermedi.

6' Antalyaspor'da Zeki ceza yayı üzerinden kaleyi yokladı. Kaleci Harun hata yapmadı.

8' Antalyaspor'da Serdar Özkan sol kanatta hareketlendi. Serdar ceza alanı içine ortasını yaptı. Harun yükseldi ve topu aldı.

11' Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Martin Skrtel'in önünde kalıyor. Martin Skrtel, ceza alanı hemen dışından şutunu çekiyor ancak top Zeki Yıldırım'dan geri dönüyor.

14' Souleymane Doukara için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

17' Hava topu mücadelesinde Chico ile Mehmet Ekici arasında yaşanan çarpışma sonrasında oyun duruyor.

19' Antalyaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mehmet Ekici ile çarpışan Chico oyuna devam edemiyor ve yerini Harun Alpsoy'a bırakıyor.

20' Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Bahadır Öztürk, penaltı noktasının yanından kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Harun Tekin rahat biçimde topa sahip oluyor.

24' Antalyaspor, Hakan Özmert ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor ancak atak sonuçsuz kalıyor.

28' Roberto Soldado'nun pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan yerde vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ruud Boffin soluna giden topu yatarak parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başarıyor.

32' Mehmet Ekici, Salih Dursun'un yüzüne eliyle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk'ten sarı kart görüyor.

35' Elif Elmas'ın sağ kanattan ortasında Antalyaspor savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

36' Mehmet Ekici'nin ara pasında Andre Ayew, savunmanın arkasına sarkmak istiyor ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

39' Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruş için topun başına Mehmet Ekici geçiyor. Mehmet Ekici, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top yandan auta çıkıyor.

41' Andre Ayew'in sağ kanattan ortasında Elif Elmas ceza alanı içinde rövaşata ile vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

45' Souleymane Doukara'yı tutarak düşüren Roman Neustadter, hakem Ümit Öztürk'ten sarı kart görüyor.

45' Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. randevuda

Süper Lig'de 45'inci kez Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, geride kalan 44 maçta 7 galibiyet alırken 7 karşılaşmadan da beraberlik ile döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. kez karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor'un 37 golüne, sarı lacivertiler 82 golle karşılık verdi. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Geride kalan 16 haftada 26 puan toplayan ve son oynanan Malatyaspor karşılaşmasında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasında en iyi sonuçla ayrılarak devre arasına mutlu girmek istiyor.

6 oyuncu eksik

Zorlu karşılaşma öncesi kırmızı beyazlılarda en büyük sorun ise kart cezalısı ve sakat oyuncuların fazlalığı. Akrep'te Malatyaspor deplasmanında gördükleri sarı kartlar ile cezalı duruma düşen Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Mevlüt Erdinç ve Charles'in bu mücadelede forma giyemeyecek. Antalyaspor en büyük gol silahı olan Doukara'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.

