CANLI TAKİP | Beşiktaş - Malmö canlı anlatım | Beşiktaş - Malmö kaç kaç?

Beşiktaş - Malmö canlı anlatım... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşmasında Malmö ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada hakem Luca Banti düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları ise İha.com.tr'de olacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın grupta 7, Malmö'nün ise 6 puanı bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Malmö 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Beşiktaş, Malmö maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubunda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Babel, Pepe, Roco ve Caner Erkin antrenmanda yer almazken, Lens takımla birlikte çalıştı. Hollandalı oyuncunun forma giyip giymeyeceği netleşecek.

Bu arada, U-21 takımından; Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz, antrenmana katıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubu altıncı maçında saat 20.55'te Vodafone Park'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

Şenol Güneş: “Çok önemli bir maça çıkıyoruz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malmö karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Bizden daha yüksek bütçeli takımlar, bizimle aynı kulvarda” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi grubundaki son maç olan Malmö müsabakası öncesinde basın toplantısında konuştu. Maça hazır olduklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Şenol Güneş, “Gruptaki rakiplere baktığımız zaman her takımın turu geçme şansı var. Kendi sahamızda rakibi yenerek turu geçmek istiyoruz. Malmö deplasmanında iyi oynamamıza rağmen basit gollerle yenildik. Maça hazırız. Eksiklerimiz var. Caner, Pepe, Enzo ve Babel'in sakatlıkları devam ediyor. Lens ve Dorukhan'ın durumlarına da bakacağız. Ama kalan oyuncularımız sahaya kazanmak için çıkacak. Umarım üstün oynarız ve kazanan taraf biz oluruz” diye konuştu.

“3 mağlubiyete çok üzüldüm”

Beşiktaş'ın başına geldikten sonra galibiyet sayısı ile mağlubiyet sayısının arasındaki farkın sorulduğu Güneş, “Büyük bir camiadayız ve burada bir görev yapıyoruz. Birileri gelir gider. Hem ligde hem de dünyada kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş camiasının örnek olmasını istiyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz yok mu, var. Mağlubiyet sayısını azaltmak çok önemli. 3 mağlubiyetimiz var. Bu beni çok üzdü. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik. Bu üzüntü verici” cevabını verdi.

Güneş Türk teknik adamları arasında zirvede yer almasına ise şu yorumu yaptı:

“Herkes zirvede olmak ister onu yukarıda tutmak önemli. Zirveye konuşlanmak büyük emekten geçer. Rahata alışırsanız o konumu kaybedersiniz. Yeni hedefler çizmelisiniz. Bütün hedeflerinizin bir hesabı olması lazım. Zirveye çıkmak için el birliğiyle taraftarıyla, yönetimi, takımı ve medyasıyla çalışmak lazım. Umarım da kazanarak yolumuza devam ederiz. Önemli olan Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. Daha iyi olmak için çok çalışmak gerekir. Ama benli ama bensiz. Yapılanlarla gururu duyuyorum.”

“Kim gelirse gelsin kazanmak istiyoruz”

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden güçlü takımlara değinen Güneş, “Güçlü takımların olması normal. Takım sayıları artık çoğaldı. Biz hangi takım gelirse gelsin kazanmak istiyoruz. Tabi önce turu geçmeliyiz. Baktığınızda Galatasaray son anda UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Kalmayabilirdi ya da daha önceden garantileyebilirdi. Önemli olan ayakta kalmak. UEFA Avrupa Ligi fazla önemsenmiyor ama birçok takım buralara gelmek için çabalıyor. Avrupa Ligi çok önemli. Takip ediyoruz, takip ediliyoruz. Sıkıntılı olduğumuz gerçek ama turu geçmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Genelleme yanlışına düşüyoruz”

Kuraların çekildiği ilk günde favori olduklarını, geride kalan 5 maçın sonunda da hala favori olarak yollarına devam ettiklerini belirten Güneş, “Hala şansımız var. Futbolda her türlü netice ve sonuç var. Futbol garanti oyun değil. Biz iyi netice alınca en iyi kötü alınca en kötü gözüyle bakıyoruz. Paralı takımlar iyi adamlar alıyor. Bizden yüksek bütçeli takımlar bizle aynı kulvarda. Biz genelleme yanlışına çok düşüyoruz. Bakın söylüyorum o 3 mağlubiyeti almamız gerekiyordu. Yenmemiz gereken maçları kaybettik. Biz bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Baktığımızda deplasmanda iyi oynadık kaybettik ne olacak bilmiyoruz ama beklentimiz başarılı olmak. Geçen sene başarılıydık ama bu sene değiliz” dedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte basın toplantısında yer alan Mustafa Pektemek de önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, “Kazanmamız gereken bir maç. Seyirci ve saha avantajımızı kullanarak maçı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.