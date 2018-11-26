CANLI TAKİP | Göztepe - Başakşehir maçı canlı takip | Göztepe - Başakşehir kaç kaç?

Göztepe - Başakşehir canlı takip... Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Başakşehir, ligin 13. haftasında Göztepe deplasmanına konuk oluyor.

Bornova Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Başakşehir 27 puanla lider durumda bulunuyor.Göztepe'nin ise 18 puanı bulunuyor.

Başakşehir ile Göztepe 3. randevuda

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe ile oynayacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte ligde 3. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Göztepe, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 6 mağlubiyet sonucu 18 puanla 9. sırada yer alırken, Başakşehir ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Medipol Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'de ilk defa geçtiğimiz sezon karşılaştı. İstanbul ekibi bu maçlardan 2-0 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Başakşehir'de 3 eksik

M. Başakşehir'de zorlu İzmir deplasmanı öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Elia ve Alparslan Erdem ile sarı kart cezalısı olan Mahmut Tekdemir, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

