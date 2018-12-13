CANLI TAKİP | Spartak Trnava - Fenerbahçe canlı anlatım | Spartak Trnava - Fenerbahçe kaç kaç?

Spartak Trnava - Fenerbahçe canlı anlatım... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile karşılaşıyor.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Sarı - Lacivertliler, son haftada Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak. Saat 23.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Sanchez Martinez düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi grupta Fenerbahçe'nin 8, Spartak Trnava'nın ise 4 puanı bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinského Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı hafta maçında deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 13 Aralık Perşembe günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Martinez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Javier Rodriguez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Diego Barbero Sevilla yaparken, Alejandro Hernandez ve Juan Martinez Munuera ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.