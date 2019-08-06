Canlı tavuk yüklü kamyon eve girdi: 2 yaralı

Kazada, duvarı yıkılan evde bulunan iki çocuk, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık 800 tavuk telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbeyli Mahallesi Taşlıhöyük mevkiinde meydana gelen kazada Enes Ö. idaresindeki 34 BUC 864 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Remzi Özkur'a ait tek katlı evin duvarına çarparak durabildi. Evin duvarı yıkılırken, evde bulunan Özkur'un çocukları Erkan (3) ile Mustafa Özkur (5) enkazın altında kaldı.

Yaralanan çocuklar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İki kardeşin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, TIR'daki tavuklardan bin kadarı telef oldu. Evde de büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emre Bozdemir