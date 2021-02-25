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Canlı yayında kendisini ele verdi, 10 yıllık cinayet aydınlandı

Canlı yayında kendisini ele verdi, 10 yıllık cinayet aydınlandı
Canlı yayında kendisini ele verdi, 10 yıllık cinayet aydınlandı

İstanbul Avcılar’da G. B.’in 10 yıl önce kayıplara karışması ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’nın gündeme getirdiği kayıp kadının kocası O. B., cinayeti itiraf etti.

Avcılar'da eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşarken 2011 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki G. B.'in akıbetinin ortaya çıkması için yakınları Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Canlı yayına konuk olan O. B., Müge Anlı'nın soruları karşısında heyecana kapıldı. Yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken O. B., canlı yayının ardından İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Sorgusu sırasında ise cinayeti itiraf eden katil zanlısı eş, yer gösterme de yaptı. Talihsiz kadının cesedi Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Mevkii'ndeki kırsal alanda bulundu.

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