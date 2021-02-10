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Canlı yayında şoke eden iddia

Canlı yayında şoke eden iddia
Canlı yayında şoke eden iddia

3 aydır haber alınamayan 49 yaşındaki kadının Müge Anlı’ya yaptığı açıklama şoke etti. S.K., “Aşık oldum, kaçtım” dedi.

Ordu Ünye'de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi S. K., 3 ay önce kayıplara karıştı. Çok sevdiğini söylediği karısına bir türlü ulaşamayan D. K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Gözü yaşlı eş D. K., traktörünü kullanması için şoför olarak tuttuğu M. C'nin karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etti. Üstelik M. C., kaçırdığı söylenen S. K.'dan 15 yaş küçüktü ve o da evli, 3 çocuk babasıydı.

Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan D. K.'ya Müge Anlı, S. K'nın bulunduğu haberini verdi. Canlı yayına bağlanan kayıp eş S. K., “Aşık oldum, kaçtım. Keyfim yerinde. Benim neyim varmış ki, utanacağım” açıklamasını yaptı.

Bu sırada birlikte kaçtığı M. C.'nin eşi de Müge Anlı stüdyosundaydı. S. K., “Kocana iyi baksaydın da kaçırtmasaydın” diyerek şoke etti.

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