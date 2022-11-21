Canlı yayında terör hedefleri yerle bir edildi

TGRT Haber için canlı bağlantı yaparak, bölgedeki son durumu aktaran İHA ekibinin yayını esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar sınırın Suriye tarafına geçti. Uçaklar havadan yaptığı bombardıman ile önceden belirlenen terör hedeflerini yerle bir etti. Hedeflerin vurulmasının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

İHA ekibi canlı yayında izleyicilere o anları anbean aktardı.

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