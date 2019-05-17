Cannes Film Festivali'nde iki film ile Türkiye'yi temsil ediyor

Sinema dünyasının en önemli etkinliklerin biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda görkemli bir şekilde başlamıştı. Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek olan 72. Cannes Film Festivali'nin açılışı ABD'li yönetmen Jim Jarmusch'ın "The Dead Don't Die" filminin galası başlamıştı. Sinema dünyasının en önemli festivallerinden biri olan ve dünyanın merakla takip ettiği festivalde Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri de Yönetmen Ömer Sarıkaya.

Ömer Sarıkaya Sessiz Çığlık ve İslamofobi filmleri ile festivale katıldı. İslamofobi filmi İngilizce olarak birçok ülkede gösterime girdiğini ifade eden yönetmen Sarıkaya, Müslüman olmayan ülkelerden destek gördüğünü belirtti. Sarıkaya Müslüman ülkelere çağrı yaparak filme destek olmalarını istedi.

''AMACIM GÜZEL ÜLKEMİ TANITMAK''

Ünlü yönetmen Sarıkaya, Türkiye'nin Cannes Film Festivali'nde az yer bulduğunu ifade ederek, “Türkiye'den festivale katılan filmlerin bazılarında şiddet içeriklerinin olduğunu, filmlerde şiddet içeriklerinin azalması gerektiğini belirtti. Benim yapmış olduğum filmlerde amacım güzel ülkemi tanıtmak. İki filmim ile Cannes Film Festivali'ne Türkiye'yi temsil etmek için katılıyorum. Hollywood'a da bir çok lobi faaliyeti var. Her lobi kendisine yakın olan ülkenin filmlerini destekliyor. Ülkemizi temsil etmek için orada film yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.