Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Grand Lumire Tiyatrosu'nda düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. Gecede 9 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller sahiplerine teslim edilirken, Altın Palmiye ödülünü Ruben Östlund'un yönetmeni olduğu Triangle of Sadness filmi kazandı. En iyi yönetmen ödülü ise Decision to Leave filmiyle Chan Wook Park'a verildi.

İkincilik anlamına gelen Grand Prix ödülü, Close (Lukas Dhont) ve Stars at Noon (Claire Denis) filmleri arasında paylaşılırken, en iyi kadın oyuncu ödülünü Holy Spider filmindeki performansı ile İranlı aktris Zar Amir Ebrahimi kazandı.

Gecede ayrıca en iyi erkek oyuncu ödülünü Song Kang-ho alırken, en iyi senaryo ödülünü ise Boy From Heaven filmi ile Tarik Saleh kazandı. 75. Cannes Film Festivali'nde diğer ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:

Jüri Ödülü: “The Eight Mountains” Félix Van Groeningen ve Charlotte Vandermeersch, “EO” filmi ile Jerzy Skolimowski

Altın Kamera: “Plan 75,” Hayakawa Chie

Kısa Film Altın Palmiye: “The Water Murmurs,” Jianying Chen

Kısa Film Special Mention: “Lori,” Abinash Bikram Shah

Golden Eye Belgesel Ödülü: “All That Breathes,” Shaunak Sen

Queer Palmiye: “Joyland”