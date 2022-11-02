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Cansız mankenin üzerindeki montu çaldı: Hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek gitti

Cansız mankenin üzerindeki montu çaldı: Hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek gitti
Cansız mankenin üzerindeki montu çaldı: Hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek gitti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kişi giyim mağazası önündeki cansız manken üzerindeki montu çaldı. Otomobiliyle mağaza önünden geçtiği esnasında gözüne kestirdiği montu çalan şahsın o görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Cansız mankenin üzerindeki montu çaldı: Hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek gitti - Tıkla İzle

Olay, Beyoğlu Cami-i Kebir Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü mağaza önünden geçtiği esnada cansız manken üzerindeki montu gözüne kestirdi. Otomobilini durduran şahıs daha sonra mağaza önüne gelerek aracından indi. Cansız mankenlerin yanına gelen şahıs daha sonra bir süre mankenin üzerindeki montu inceledi. Kısa bir süre sonra cansız mankenin üzerindeki montu alan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek oradan uzaklaştı.

Montu çaldığı o anlar kamerada

Otomobiliyle geçtiği esnada gözüne kestirdiği cansız manken üzerinden montu çalan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobiliyle cadde üzerinden seyir halindeyken mağazanın önünden geçen şahıs otomobilini durdurarak mağaza önüne geliyor. Bir süre cansız manken üzerindeki montu inceleyen şahıs daha sonra montu alarak otomobiline binerek oradan uzaklaştığı görülüyor.

Sadık Kahraman

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