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Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu

Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu
Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir çanta imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane içerisinde bulunan onlarca muhabbet kuşu yanarak telef olurken, imalathane kullanılamaz hale geldi.

Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu - Tıkla İzle

Yangın, sabah saatlerinde Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin 2'inci katında Gani A'ya ait çanta imalathanesinde yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler imalathanenin içerisini tamamen sararken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, imalathane içerisinde bulunan onlarca muhabbet kuşunun yanarak telef olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerce yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İç
 

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