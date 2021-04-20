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Çantadaki cep telefonu bir anda alev aldı

Çantadaki cep telefonu bir anda alev aldı
Çantadaki cep telefonu bir anda alev aldı

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde bir gencin çantasındaki akıllı telefon bir anda alev aldı. Gencin yüzü ve kollarında yanıklar meydana geldi.

Çantadaki cep telefonu bir anda alev aldı - Tıkla İzle

Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde 15 Nisan'da genç bir adam kız arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada çantasındaki akıllı cep telefonu bir anda alev aldı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından gencin çantasının alev aldığı anlar anbean kaydedildi. Cep telefonunun alev alması ile gencin, yüzü ve kollarında yanıklar meydana geldiği aktarıldı.

Batarya arızası nedeniyle piyasadan toplatılmıştı

Öte yandan söz konusu akıllı telefonun bataryalarında yaşanan bir problemden ötürü yanma ve patlama potansiyeli nedeniyle birçok ülkede geri toplanmıştı. Patlamanın nedenini ise "batarya arızası” olarak açıklamıştı.

Serkan Bayar
 

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