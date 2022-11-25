Çantaları önce inceledi daha sonra kendisininmiş gibi çalıp götürdü

Olay 14 Kasım Pazartesi günü saat 11.50 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan bir kırtasiyede yaşandı. Edinilen bilgilere göre kırtasiyenin önünde sergilenen çantalara göz diken hırsız, fırsatını bulunca harekete geçti. Dükkan sahibi içerdeyken çantaları inceleyen hırsız, etrafı etrafı kolaçan ettikten sonra toplam değeri 500 TL olan 2 adet çantayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Furkan Duman

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