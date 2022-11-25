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Çantaları önce inceledi daha sonra kendisininmiş gibi çalıp götürdü

Çantaları önce inceledi daha sonra kendisininmiş gibi çalıp götürdü
Çantaları önce inceledi daha sonra kendisininmiş gibi çalıp götürdü

Eyüpsultan'da bir hırsız, kırtasiye önünde sergilenen iki çantayı inceledikten sonra çaldı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çantaları önce inceledi daha sonra kendisininmiş gibi çalıp götürdü - Tıkla İzle

Olay 14 Kasım Pazartesi günü saat 11.50 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan bir kırtasiyede yaşandı. Edinilen bilgilere göre kırtasiyenin önünde sergilenen çantalara göz diken hırsız, fırsatını bulunca harekete geçti. Dükkan sahibi içerdeyken çantaları inceleyen hırsız, etrafı etrafı kolaçan ettikten sonra toplam değeri 500 TL olan 2 adet çantayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Furkan Duman

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