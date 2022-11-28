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Çantasını iş yerinde unuttu, film sahnelerini akla getiren görüntü ortaya çıktı

Çantasını iş yerinde unuttu, film sahnelerini akla getiren görüntü ortaya çıktı
Çantasını iş yerinde unuttu, film sahnelerini akla getiren görüntü ortaya çıktı

Osmaniye’de bir iş yerinde çantasını unutan personelin, tam kapanmak üzere olan otomatik kepenkten geçip tekrardan kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak geçme anı güvenlik kamerasına yansırken, o anlar film sahnelerini akla getirdi.

Çantasını iş yerinde unuttu, film sahnelerini akla getiren görüntü ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Ümit Canlı, mesai bitiminden sonra iş yeri otomatik kepengi kapanırken, el çantasını iş yerinde unuttuğunu fark etti. Yarı kapanan kepengin altından iş yerine giren Canlı, daha sonra çantasını alarak tam kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak kendisini dışarı attı. Canlı'nın bu hareketi ise film sahnelerini aka getirdi.

Selçuk Şavran

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