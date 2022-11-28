Çantasını iş yerinde unuttu, film sahnelerini akla getiren görüntü ortaya çıktı

Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Ümit Canlı, mesai bitiminden sonra iş yeri otomatik kepengi kapanırken, el çantasını iş yerinde unuttuğunu fark etti. Yarı kapanan kepengin altından iş yerine giren Canlı, daha sonra çantasını alarak tam kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak kendisini dışarı attı. Canlı'nın bu hareketi ise film sahnelerini aka getirdi.

Selçuk Şavran

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.