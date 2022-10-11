Çantasıyla herkese saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de 7 Eylül akşam saatlerinde bir kadının elindeki çantayla çevredeki insanlara saldırdığı ana ait görüntüler ülke gündeminde geniş yer tuttu. Çantayla saldırı görüntülerinin ardından aynı kişinin bir ayakkabı mağazasından denediği ürünle dışarı çıkması ve çalışanlara zor anlar yaşattığı anlar da sosyal medyada büyük yankı oluşturdu.

Sosyal medyada milyonlarca kişinin izlediği görüntülerin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen Deniz Ö., Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanenin psikiyatri servisinde 3 gündür tedavisi devam eden Deniz Ö. için doktorları tarafından ‘Bipolar Kişilik Bozukluğu' teşhisi konulduğu öğrenildi.

Kasada bekleyen müşterinin kafasından şapkasını aldı.

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