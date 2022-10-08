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Çantasıyla herkese saldırdı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Çantasıyla herkese saldırdı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Çantasıyla herkese saldırdı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Eskişehir’de bir kadın, yolu üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çantasıyla herkese saldırdı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı - Tıkla İzle

Odunpazarı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanarak saldırdı. Yol kenarında bir dilenci, bankta oturan kadın ve olaya müdahale edenler de çantalı saldırganın darbelerinden nasibini aldı. Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. 

Ali Furkan Çetiner

 

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