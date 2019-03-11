Çapa makinasına sıkışan kadın feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre, olay Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı tarlada çapa yapan Elifana Karataş, kullandığı çapa makinasına sıkıştı. Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Erdoğan Karataş, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Karataş'ın cansız bedeni jandarma ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Acıkara

