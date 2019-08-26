Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erdem idaresindeki 44 FJ 196 plakalı otomobil ile Abuzer Ünal idaresindeki çapa motoru, Çelikhan- Adıyaman Karayolu 5.kilometrede çarpıştı.

Yaşanılan kazada çapa motoru şarampole yuvarlanarak devrilirken otomobil ise, abiden alev topuna donerek yanmaya başladı. Cayır cayır yanan otomobil sürücüsü otomobilden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan çapa motoru sürücüsü Abuzer Ünal, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yanarak hurda yığınına dönen otomobil ile çapa motoru, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yoldan kaldırıldı.