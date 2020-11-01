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Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın

Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın
Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın çıktı. İşçiler çalıştığı sırada izolasyon malzemelerinden çıkan yangın kısa sürede 7 katlı binanın çatısını sardı.

Binada çalışan işçiler kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine 6 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altında alındı.

Yangın sırasında binada çalışan bir işçi, aniden izolasyon malzemelerinin tutuştuğunu ve binayı boşalttıklarını anlattı.

Caner Sönmez
 

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