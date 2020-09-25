İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çapa Tıp Fakültesi'nde personele saldıran zanlı gözaltında

Çapa Tıp Fakültesi'nde personele saldıran zanlı gözaltında
Çapa Tıp Fakültesi'nde personele saldıran zanlı gözaltında

Çapa Tıp Fakültesi personelini yaralayan şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde hastane personeline yönelik saldırıyı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Saat 10.20 sıralarında hastane personeli Rıfat B.'nin, tedavi için hastaneye geldiği öğrenilen Furkan T., isimli şahsı maske takması konusunda uyardığı ve bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktığı kaydedildi. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rıfat B., isimli hastane çalışanı, Furkan T. isimli şahıs tarafından darp edilerek yaralandı.

Olayın ardından Furkan T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.