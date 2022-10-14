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Çapraz böbrek nakliyle hayata tutundular

Çapraz böbrek nakliyle hayata tutundular
Çapraz böbrek nakliyle hayata tutundular

Uşak'ta yaşayan Mevlüt Gezer, eşinden böbrek nakli olmak için İstanbul'da geldiği hastanede 17 yaşından beri uygun böbrek bekleyen Tuğba Yaşar'a umut oldu. Çapraz böbrek nakline karar veren aileler, birbirlerinin hayata tutunmasını sağladı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla Mevlüt Gezer’in eşi Sevim Gezer, böbreğini Tuğba Yaşar’a; Tuğba Yaşar’ın eşi Nusret Yaşar ise böbreğini Mevlüt Gezer’e verdi.

Çapraz böbrek nakliyle hayata tutundular - Tıkla İzle

Uşak'ta yaşayan Mevlüt Gezer (60), 2012 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Bir süre tedavi gören Gezer'e, böbreklerinin yüzde 40 çalıştığı ve böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Eşi Sevim Gezer ile böbrekleri uyuşan Mevlüt Gezer, Uşak'tan İstanbul'a, İstinye Üniversite Hastanesine gelerek nakil için gün aldı. Ameliyat için hazırlıklar yapılırken Gezer çifti, hastanenin organ nakli koordinatörü sayesinde 17 yaşında böbrek hastası olduğunu öğrenen Tuğba Yaşar (33) ve ailesiyle tanıştı. Aileler, burada çapraz böbrek nakli olmaya karar verdi.

Böbrek hastası Mevlüt Gezer'in eşi Sevim Gezer, böbreğini Tuğba Yaşar'a verdi. Tuğba Yaşar'ın eşi Nusret Yaşar ise böbreğini Mevlüt Gezer'e verdi. Böylece çapraz böbrek nakli operasyonu başarılı geçen hastalar, sağlığına kavuştu.

“Hiç düşünmeden 'Tamam' dedik”

Çapraz böbrek naklini hiç düşünmeden onayladıklarını anlatan Mevlüt Gezer, “2012 yılında böbreklerimin az çalıştığını öğrendim. Kontrollerimi İzmir'de oluyordum. Pandeminin araya girmesiyle bizim iş biraz aksadı. Daha sonra tedavi sürecimde diyalize girmem gerektiğini söylediler. Biz de mart ayından bu yana diyalizdeydik. Uşak'ta bir dernek başkanı var. Tesadüfen onunla tanıştık. ‘Organ nakli yaptırın' dedi. Biz kimseye bir şey söylemedik. Hanıma söyledim hemen, o da ‘Tamam vereyim' dedi. Buradan randevu aldık. Bizim böbreklerimiz uyuyormuş. Bu arada Koordinatör Ayşe Hanım başka bir ailenin böbrek nakli beklediğini söyledi. ‘Çapraz böbrek nakli yapalım' dedi. Hiç düşünmeden ‘Tamam' dedik. Zaten bana eşiminki uyuyor. Karşı taraf da bu nakli bayağı zamandır bekliyorlarmış. Böylece onlarla da tanıştık. Birbirimize böbreklerimizi verdik. Bugün de çok güzel bir durumdayım” ifadelerini kullandı.

Zehra Baykal - Furkan Duman
 

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