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Çardak Havalimanı'nda deprem nedeniyle asma tavanda çökmeler meydana geldi

Çardak Havalimanı'nda deprem nedeniyle asma tavanda çökmeler meydana geldi
Çardak Havalimanı'nda deprem nedeniyle asma tavanda çökmeler meydana geldi

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çardak Havalimanı’nda da hasar meydana geldi. Deprem sırasında havalimanı kulesindeki camların kırıldığı, teknik ekipman ve bilgisayarların da devrildiği öğrenildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çardak Havalimanı'ndaki İç ve Dış Hatlar bölümündeki yolcu bekleme alanında, bazı bölümlerde asma tavanlar ve tavandaki ışıklandırmalar çöktü. Deprem sırasında ayrıca, havalimanı içinde bulunan kafelerde ise dolaplarda bulunan yiyecek, içecek de yere düşerek zarar gördü. Kafelerde kullanılan bazı malzemeler ise düşme sonucu hasar gördü. Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik şeridine alındı. Öte yandan, havalimanında hasar gören parçaları toplama ve temizlik çalışmaları yapıldı.  

Feti Kılıç

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