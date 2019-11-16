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Çaresiz ailenin sesimize ‘kulak' verin çağrısı

Çaresiz ailenin sesimize ‘kulak' verin çağrısı
Çaresiz ailenin sesimize ‘kulak' verin çağrısı

Dünyada nadir görülen "Goldenhar" sendromuyla doğan 4 yaşındaki çocuklarının Kahramanmaraş’ta tedavisinin mümkün olmadığını belirten aile, hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yayınlanan haberin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, Yiğit ve ailesini kontrol için hastaneye davet etti.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bilgen tarafından muayene edilen Yiğit Tuğra Baltacı'nın 6 yaşından önce yapılacak bir operasyon olmadığı belirtildi.

Alper (28) ve Elife Baltacı (22), tek çocukları Yiğit Tuğra Baltacı'nın özel tedavisi için 180 bin liraya ihtiyacı olduğunu yineledi.

Haberin yayınlanmasının ardından çocuklarının kulağını düzeltebileceklerini söyleyen özel sağlık kuruluşlarının kendileriyle iletişime geçtiklerini ifade eden anne Elife Baltacı, “Ben 3 aylık iken oğlumu buraya getirmiştim. Ve sadece kulağı dikeceğini başka bir şey yapamayacağını söylemişti. Biz zaten bu ilgisizliğe, doktorların ilgisizliğine kapıdan içeri almamalarına alıştık. Bir sürü hastaneye gittik” dedi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini dile getiren baba Alper Baltacı ise “Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Her aynaya baktığında kulaklarını kapatıyor. ‘Baba benim kulağımı yaptır' diyor. Benim durumum yok lütfen bize yardım edin” diye konuştu.

Muhammet Özer

 

 

 

 

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