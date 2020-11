Çaresiz anne 13 gündür kayıp oğlunu arıyor

İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Tahir (60) ve Fatma Abo'nun (42) 6 çocuğundan biri olan Harun (16) 13 gündür kayıp. Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6. sınıf öğrencisi Abo, aynı zamanda kendi mahallelerinde bir minibüste de muavin olarak çalışıyordu. 13 gün önce ablasına gelerek para isteyen Abo, istediğini alamayınca küserek evden ayrıldı. Kaybolan çocuğunu her yerde arayan anne Fatma Abo, kentin en işlek noktalarındaki vatandaşlara oğlunu soruyor. 13 gündür oğlundan bir ize rastlamayan Abo, görenlerin kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

“Küsüp gitti ve bir daha da gelmedi”

İHA muhabirine konuşan anne Fatma Abo, küserek evden ayrılan çocuğundan haber alamadığını belirtti. Oğlunu her yerde aradığını ifade eden Abo, “16 yaşındaki oğlum Harun şu an kayıptır. Her yere başvurdum ve oğlumdan haber alamıyorum. Ne olur, kim görmüşse bize haber versin. Oğlum minibüs muaviniydi. O gün gelip ablasından para istedi. Ablası para isteyince küsüp gitti ve bir daha da gelmedi. Oğlum tam 13 gündür kayıptır. Harun'u her yerde arıyoruz ama hiçbir haber yok” dedi.

Yılmaz Sönmez