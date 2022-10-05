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Çaresiz anne-baba otizmli çocuklarının eğitimi için destek istiyor

Çaresiz anne-baba otizmli çocuklarının eğitimi için destek istiyor
Çaresiz anne-baba otizmli çocuklarının eğitimi için destek istiyor

Gaziantep'te 12 yaşındaki otizmli çocuklarının hiperaktif yapıda olduğunu, sürekli öfke patlaması yaşadığını, kendisine ve çevreye zarar verdiğini söyleyen çift, çocuklarının eğitimi için destek istedi.

Çaresiz anne-baba otizmli çocuklarının eğitimi için destek istiyor - Tıkla İzle

Gaziantep'te yaşayan Abdullah-Güllü Kaya çifti, 12 yaşındaki otizmli çocukları Ahmet'in rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önce tedavi çabalarına rağmen iyileşmeyen Ahmet'in ailesi, yetkililerden yardım istiyor. Otizmli çocuklarının kendisine ve çevreye verdiği zarar nedeniyle ne yapacaklarını bilmediklerini belirten baba, tedavi edilmemesi durumunda Ahmet'in daha büyük zararlara sebebiyet vermesinden korktuklarını ifade etti.

Said Vakkas Yağcı - İbrahim Halil Aslan

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