Çaresiz anne-baba otizmli çocuklarının eğitimi için destek istiyor

Gaziantep'te yaşayan Abdullah-Güllü Kaya çifti, 12 yaşındaki otizmli çocukları Ahmet'in rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önce tedavi çabalarına rağmen iyileşmeyen Ahmet'in ailesi, yetkililerden yardım istiyor. Otizmli çocuklarının kendisine ve çevreye verdiği zarar nedeniyle ne yapacaklarını bilmediklerini belirten baba, tedavi edilmemesi durumunda Ahmet'in daha büyük zararlara sebebiyet vermesinden korktuklarını ifade etti.

Said Vakkas Yağcı - İbrahim Halil Aslan

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