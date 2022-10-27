Çaresiz baba evladının götürüldüğü kapıda gece çadır kurarak bekliyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1150 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile çocuklarına kavuştu.

Ailelerden Celil Begdaş, oğlu Yusuf Begdaş için eylemine eve gitmeyerek gece boyunca HDP binasının kapısında kurduğu çadırda bekliyor. Oğlunu istediğini belirten Begdaş, oğlunun önünde çadır kurduğu kapıdan götürüldüğünü ve yine o kapıdan getirilmesini istediğini dile getirdi.

“HDP sanmasın ki onların peşini bırakacağım”

“Ya bizim çocuklarımız, ya da bu kapıdan kalkmayacağım” diyen Begdaş, “İster kar yağsın, ister yağmur. Yağmur, hastalık demeden bu çadırda kaldık. Oğlum bu binadan gitti, montu da burada çıktı. HDP sanmasın ki onların peşini bırakacağım. Sonuna kadar oğlumun da peşini bırakmayacağım. Hastalandım, doktor yasak etmesine rağmen devam ediyorum. Ya evladım, ya da ölümüm." dedi.

Rıdvan Kılıç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.