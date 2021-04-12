Cari açık Şubat'ta 2,61 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Şubat ayı ödemeler dengesi verisini açıklayacak. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 2 milyar 442 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 466 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar tutarında azalarak 393 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın Şubat ayında 131 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 132 milyon dolar net giriş kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 273 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 546 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 439 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.375 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 31 milyon dolar net azalış ve Türk Lirası cinsinden 101 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 70 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 534 milyon dolar ve 141 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 925 milyon dolar net artış gözlendi.