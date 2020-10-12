Cari denge 4,63 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 4 milyar 631 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.948 milyon dolar artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 6.249 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 973 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon dolar azalarak 570 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon dolar artarak 107 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1.973 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.007 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 286 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 17 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.980 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2.288 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 100 milyon dolar, 62 milyon dolar ve 774 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 7.602 milyon dolar net azalış gözlendi.