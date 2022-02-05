İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çarpışan araçların savrulurken çıkardığı kıvılcımlar güvenlik kamerasında

Çarpışan araçların savrulurken çıkardığı kıvılcımlar güvenlik kamerasında
Çarpışan araçların savrulurken çıkardığı kıvılcımlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve akıllara durgunluk veren kazada, sürücüsünün sollama esnasında kontrolden çıkan araç yanından geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarpışma esnasında araçların savrularak kıvılcımlar çıkardığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada bir kişi yaralandı.

Çarpışan araçların savrulurken çıkardığı kıvılcımlar güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, Bolvadin-Çay karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Ş.R.Y., idaresindeki 03 VE 588 plakalı otomobil önünde seyir eden M.A., yönetimindeki 03 AAR 323 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.R.Y.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak diğer otomobile yan kısmından çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile kıvılcımlar çıkararak savrulan araçlar yaklaşık 50 metre sürüklenip şarampole girerek durabildi. Kazada sürücülerden Ş.R.Y., yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpışmanın etkisi ile ortaya çıkan kıvılcımlar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.Kazanın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Onur Dal

İLGİLİ HABER
Yozgatta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı
İLGİLİ HABER
Orduda 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı Ordu’da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı
İLGİLİ HABER
Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.