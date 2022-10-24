Çarpışan iki hafif ticari araç tarlaya uçtu: 6 yaralı

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Hacıbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç ile Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunana tarlaya uçtu. Kazada araçlarda bulunan A.K., M.Y., A.O.Y., Y.Y., T.Y. ve M.E.E. yaralandı.

Bilal Arıcı

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