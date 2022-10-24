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Çarpışan iki hafif ticari araç tarlaya uçtu: 6 yaralı

Çarpışan iki hafif ticari araç tarlaya uçtu: 6 yaralı
Çarpışan iki hafif ticari araç tarlaya uçtu: 6 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çarpışan iki hafif ticari araç tarlaya uçtu: 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Hacıbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç ile Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunana tarlaya uçtu. Kazada araçlarda bulunan A.K., M.Y., A.O.Y., Y.Y., T.Y. ve M.E.E. yaralandı.

Bilal Arıcı

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