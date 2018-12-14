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Çarpışan kadınlar saç başa böyle kavga etti

Çarpışan kadınlar saç başa böyle kavga etti
Çarpışan kadınlar saç başa böyle kavga etti

Pendik'te bir markette reyonları dolaşırken çarpışan iki kadın saç başa kavga etti. Kadınların kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarpışan kadınlar saç başa böyle kavga etti - Tıkla İzle

Olay, dün Pendik'te bulunan bir markete saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi bir kız ve eşi ile birlikte alışveriş yapmaya gelen bir kadın reyonları dolaştıkları sırada çarpıştı. Çarpışmanın ardından lise öğrencisi kız ve kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İkilinin marketin ortasında saç başa kavga ettiğini görenler ayırmak için koştu. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen genç kız ve kadın marketten ayrıldı. 

Öte yandan, market ortasında yaşanan saç başa kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.  

Halit Arslan

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