ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM CANLI İZLE | ÇARPIŞMA dizisi 2. yeni bölüm FRAGMANI İZLE (Çarpışma Show TV, Puhu, YouTube İZLE)

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM CANLI İZLE | ÇARPIŞMA dizisi 2. yeni bölüm FRAGMANI İZLE (Çarpışma Show TV, YouTube İZLE)

Çarpışma dizisi izleme linki burada. Ekranlara bomba gibi dizi daha geliyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu'nun oynayacağı çarpışma sürprizlerle dolu ilk bölümüyle geliyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma dizisi 15 Kasım Perşembe günü Show TV ekranlarında olacak. Çarpışma dizisi 1. (ilk bölüm) izle. Çarpışma dizisi fragman ve canlı izleme linkleri haberimizde olacak... fragman YouTube İZLE izle.Çarpışma dizisi konusu nedir? Çarpışma dizisinde yer alan oyuncular kimdir?oyuncu kadrosu ve dizide yer alan karakterlerle ilgili tüm detaylar haberimizde..

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA'NIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel bir şölen sunacak rejisiyle izleyicilerin merakla beklediği ‘Çarpışma', 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile Show TV'de!

ÇARPIŞMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU (BAŞROL OYUNCULARI)

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir, Kaç Yaşında?

Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle, oyunculuk kariyerine ise 2005 yılında “Gümüş” dizisinde canlandırdığı “Mehmet” karakteri ile giriş yaptı. Rol aldığı “Gümüş” dizisi Ortadoğu'ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline “Onur Konuğu” olarak katıldı ve “Onur Ödülleri” aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu. “Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz'de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır. Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Son olarak Ocak 2019'da vizyona girecek olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde “Saruhan” karakterini canlandırmakta ve UNICEF'in tüm dünyadaki en genç “İyi Niyet Elçisi”dir. Şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veriyor.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Çarpışma'nın Zeynep'ini Elçin Sangu canlandırıyor. İşte, Çarpışma Zeynep karakteri... Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

Elçin Sangu Kimdir, Kaç Yaşında?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, "Aşk Kaç Beden Giyer”, "Bir Aşk Hikayesi", "Kurt Seyit ve Şura", "Sevdam Alabora" dizilerinde yer aldı. 2015 - 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; "Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri", "Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri", "MGD 22. Altın Objektif Ödülleri" ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır. 2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan "Yaşamayanlar" projesinde "Mia" karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.