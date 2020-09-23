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Çarpmamak için motosikleti yatırınca metrelerce sürüklendi

Çarpmamak için motosikleti yatırınca metrelerce sürüklendi
Çarpmamak için motosikleti yatırınca metrelerce sürüklendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı. Sürücü, motosikletini otomobile çarpmamak için yan yatırınca savrularak, metrelerce sürüklendi.

Çarpmamak için motosikleti yatırınca metrelerce sürüklendi - Tıkla İzle

Kaza, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi Adalet Sokak kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 59 ACA 983 plakalı araç, Adalet Sokak istikametine dönüş yapmak istediği esnada, karşı şeritten seyreden 59 EM 997 plakalı motosiklet sürücüsü S.Y., önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırdı. Yan yatarak motosikleti ile hafif şekilde otomobile çarpan sürücü S.Y., savrulma sonrası hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahalesi yapılırken, kazaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlandı.

Halil Dağ
 

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