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Çarptığı araç geri giderek başka araca çarptı: O anlar kamerada

Çarptığı araç geri giderek başka araca çarptı: O anlar kamerada
Çarptığı araç geri giderek başka araca çarptı: O anlar kamerada

Tekirdağ'da ilginç bir zincirleme kaza yaşandı. Caddede seyir halinde olan hafif ticari aracın çarpmasıyla el freni devreden çıkan park halindeki otomobilin, metrelerce geri giderek başka otomobile çarptığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarptığı araç geri giderek başka araca çarptı: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ördeklidere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FE 9585 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle el freni etkisiz hale gelen 06 CCA 026 plakalı otomobil, yaklaşık 150 metre geri giderek 59 AHB 406 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan veya ölen kimsenin olmayışı ise çevredekilere rahat bir nefes aldırdı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası kaza yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mefail Akçatepe

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