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Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı

Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı
Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından motosikletin arkasındaki Emre İ.(21), sinirlenerek otomobilin yan camına yumruk atınca yaralandı. Kaza anı ve yumruklama anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı - Tıkla İzle

Kaza, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmad S.(25) yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü İslam S.(35) yönetimindeki 26 ADC 217 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. 

Kazanın ardından sinirlenen motosikletteki yolcu Emre İ.(21), otomobilin yan sürücü camına yumruk atarak kırdı ve sürücü ile aralarında kısa süreli kavga yaşandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Salih Bilal Aslan
 

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