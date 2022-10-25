Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı

Kaza, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmad S.(25) yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü İslam S.(35) yönetimindeki 26 ADC 217 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kazanın ardından sinirlenen motosikletteki yolcu Emre İ.(21), otomobilin yan sürücü camına yumruk atarak kırdı ve sürücü ile aralarında kısa süreli kavga yaşandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan



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