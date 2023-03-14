Çarptığı pikabı biçen tır tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 37 ABH 481 plakalı tomruk yüklü tır ile H.İ.A.'nın kullandığı 46 AEH 136 plakalı pikap çarpıştı. Tarım arazisine devrilen çekicinin dorsesinde yüklü olan tomruklar etrafa saçıldı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan pikap da hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan Ay

İLGİLİ HABER Kar kaza getirdi: Tır toprak zemine çarparak durabildi

İLGİLİ HABER Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı

İLGİLİ HABER Gönen'de palet yüklü tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.