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Çarptığı pikabı biçen tır tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Çarptığı pikabı biçen tır tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Çarptığı pikabı biçen tır tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de tomruk yüklü tır ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 37 ABH 481 plakalı tomruk yüklü tır ile H.İ.A.'nın kullandığı 46 AEH 136 plakalı pikap çarpıştı. Tarım arazisine devrilen çekicinin dorsesinde yüklü olan tomruklar etrafa saçıldı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan pikap da hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan Ay

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