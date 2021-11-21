Çarptığınız ya da yaralı gördüğünüz sokak hayvanlarını arkanızda bırakmayın

Afyonkarahisar'da hizmet veren bir veteriner kliniği, sivil toplum örgütleri ve hayvanseverlerle işbirliği yaparak

yaralı ve hasta olan sokak hayvanlarının tedavisini yapıyor.

Sokakta yaşayan her canlının yaşama hakkının olduğunu dile getiren Uzman Veteriner Hekim Meral Kaya, hayvanların sahipsiz olduğu için kaderine terk edilmesine izin vermiyor.

Klinikte tedavisi hala devam eden şiddet ve istismara maruz kalmış sokak hayvanları bulunuyor. Son olarak hayvanseverler tarafından kliniğe getirilen bir sokak köpeğinin enfeksiyonu giderildi ve ayağındaki kırık tedavi edildi.

Sokakta yaşayan canlılara karşı daha merhametli olunması gerektiğini ifade eden Veteriner Hekim Meral Kaya, trafikte aracıyla hayvanlara çarpıp kaçan sürücülere "vicdanlı olun" çağrısında bulundu. Klinikte tedavi masraflarını hayvanseverlerle yarı yarıya ödediklerini söyleyen Kaya, tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan hayvanları sokağa salmadıklarını, sıcak bir yuva bulunup sahiplendirilene kadar hayvanseverler tarafından tahsis edilen bakım evlerinde tuttuklarını söyledi.

"Yaralı gördüğünüz sokak hayvanlarını bize getirin"

Kaya, sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Halkımız tarafından şöyle bilinen bir yanlış var. Ben onu düzeltmek istiyorum. Yaralı sokak hayvanını getirelim kliniğe bırakalım, tedavisi yapılsın. Burası özel bir klinik, biz buraya getirilen hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sayede sokak hayvanlarının sağlığını korumuş oluyoruz hem de örnek olmuş oluyoruz. Sokakta yaşayan bir hayvana bir şey olduğunda biz yanından es geçmek istemiyoruz veya yanından es geçilmesini istemiyoruz. O şekilde olduğu için yarı yarıya karşılamayı tercih ediyoruz. Bu şekilde hem karşı tarafa ağır yük olmasının önüne geçiyoruz hem de sokak hayvanımız sağlığına kavuşmuş oluyor.”

"Çarptığınız sokak hayvanının tedavi masrafını araç sigortanız karşılıyor"

Sokak hayvanına çarpıldığı zaman birçok insanın kaçmayı tercih ettiğini ifade eden Kaya, “Bir sokak hayvanına çarptıktan sonra vatandaşlar genelde kaçmayı tercih ediyor. Sokak hayvanları yazık ölüyorlar, hiçbir müdahale edilemiyor. Bazen de maddi kısımdan dolayı kaçtıkları oluyor. Buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum. Siz çarptığınız hayvanı kliniğimize getirdiğiniz zaman o hayvanın tedavi masraflarını araç sigortanız karşılıyor. Sigortanız bunu karşıladığı için bir maddi zarara uğramıyorsunuz. Yeter ki görmemezlikten gelmeyiniz, üstelik kendi hatanızsa. Kaza olabilir, yapılmaz demiyoruz. Burada önemli olan çarptıktan sonra veya çarpıldığını gördükten sonra kaçılmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Araç sigortalarınız bunun masraflarını karşıladığı için gönül rahatlığı ile getirip kliniğe bırakıp, tedavisini takip edebilirsiniz” dedi.