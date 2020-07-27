CarrefourSA, Bodrum'daki ilk Gurme Marketini Aspat Antheaven'da açtı

Toplam 287 metrekare alana sahip olan Aspat Antheaven Gurme CarrefourSA; balık, kasap, meyve-sebze, yöresel peynirler ve mahzen yanı sıra vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere yönelik reyonlarıyla öne çıkıyor. Aspat Antheaven Gurme CarrefourSA, Alo Siparişhizmeti ile evlere ücretsiz servis sunuyor.

Vazgeçilemeyecek bir alışveriş deneyimi sunuyor

CarrefourSA'nın Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye'de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA, müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor.