CarrefourSA “Franchise” sistemi başlattı

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Bayim Olur Musun Fuarı'nda, markaları için franchising sistemini başlattıklarını açıkladı. Markanın şu anda Süper ve Mini formatlarında 15 bayisi olduğunu belirten Kartallıoğlu, sene sonunda 25 bayiye çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti. Gelecek yılda bütün Anadolu'da seçilmiş bölgelerde yayılmaya başlayacaklarını söyleyen Kartallıoğlu, hedeflerinin bir yıl içerisinde 100 franchise mağaza olduğunu kaydetti.

“27 yıllık tecrübemizden faydalanacaklar”

Franchise sisteminin detaylarının aktaran CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Bayilik vererek, markamızın global bilgi birikimiyle girişimcilere iş imkanı sunuyoruz. Bayilik verdiğimiz herhangi bir esnafa satmasında yarar gördüğümüz öz markalı ürünlerimizi veriyoruz. Bayilerimiz bizim bütün data altyapımızdan, müşteri bilgimizden, tecrübemizden faydalanabiliyor. Markamızın Türkiye'de 27 yıldır oluşturmuş olduğu öncü perakendecilik teknolojileriyle tanışıyorlar. Bir genişleme stratejisi içerisinde büyüyeceğiz. Bu iş modeliyle kalite standartlarımızı tutturduğumuz sürece büyümeye devam edeceğiz” dedi.

15 franchise faaliyet gösteriyor

“Nisan ayından bu yana Süper ve Mini market formatlarımız çerçevesinde Franchise başvuruları almaya başladık, bugün için 15 market faaliyet gösteriyor” diyen Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA Ailesi'ne katılmayı hedefleyen girişimcilerde aradıkları özelliklere dair şunları dile getirdi: “Öncelikle motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan – kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız. Bu kriterleri sağlayan adaylarımızdan tercihen şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, Mini formatımız için 100 – 280 metrekare ve Süper formatımız için de 280 – 600 metrekare arası alanı olan ve belirli finansal kriterleri karşılayan en az 1 yıllık şirket sahiplerini başvuru yapmaya çağırıyoruz.”

“Hijyen ve ürün sağlığı önceliğimiz”

Anlaşmalarının oldukça detaylı olduğunu da aktaran Kartallıoğlu, “Hijyen ve ürün sağlığı ile alakalı kurallarımız çok net. Bu kuralları ihlal eden bir bayimiz olması halinde markamızı o bayiden almak yönünde ilerleyeceğiz. Bu model süper ve mini marketlerimizde başarılı olursa, hiper marketimizi de bayilik sistemiyle çalıştırmak mümkün olabilir ”diye konuştu.

“Bayilik açmamda markanın güven vermesi çok etkili oldu”

Tekirdağ Şarköy'de CarrefourSA Süper mağazasının işletmecisi Akyol Hasanoğlu ise bayilik açma kararını nasıl verdiğini şu ifadeler ile aktardı:

“Önemli bir markanın iş ortağı olma şansını yakaladım. Üç aydır bu markanın Tekirdağ'da mağaza işletmesini yapıyorum. Bayilik almaya karar vermemde markanın güven vermesi çok etkili oldu. Perakendecilik çok ciddi bir iş ve büyük avantaj. Bunu özellikte pandemi sürecinde daha da iyi anladık. Bu alandaki küçük işletmeler en ağır ekonomik krizlerden bile çıkabilirken, başka sektörlerdeki bazı işletmeler tamamen faaliyetlerini sonlandırdı. Bu durumu göz önüne alarak yatırımımı yaptım. Bu alan daha önce çalışmadığım bir alandı. Bu da benim için büyük bir soru işaretiydi. Fakat karşımızda çok profesyonel bir marka var ve bana bu işi nasıl yapılabileceğini anlattılar. Önemli olanın markayı doğru temsil etmek ve marka standartlarını doğru bir şeklide uygulamak olduğunu aktardırlar. Bir diğer nokta ise yatırım kısmıdır. Büyük bir marka ve süpermarket ciddi bir yatırım istiyor. Ancak marka buna da bir çözüm üretti. Ürünlerin maliyetleri çok yüksek değil ve orta seviyede bir yatırımla bir mağazaya sahip olabileceğimi gördüm. Yatırımımı TL üzerinden yapmış olmam da bir yatırımcı olarak bana oldukça kolaylık sağladı. Çok doğru bir iş, çok doğru bir marka.”