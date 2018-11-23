CarrefourSA'dan fırsat cuması

Fırsat Cuması kapsamında elektronik eşyalardan küçük ev aletlerine, oyuncaklardan evcil hayvan mamalarına, mutfak eşyalarından cep telefonuna, televizyonlardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor.

CarrefourSA, tasarruflu alışverişin adresi olmak, tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun ürünlerle buluşturmak amacıyla hem marketlerinde birçok ürün grubunda indirim kampanyası düzenliyor hem de carrefoursa.com üzerinden 25 TL değerinde kupon hediye ediyor.

Fırsat Cuması ile 23 - 26 Kasım tarihleri arasında 4K UHD Smart Led TV'ler 2.000 TL indirimle 3.699 TL'den satışa sunuyor.



32GB hafızaya sahip iPhone7 modeli, 1000 TL indirimle 3.499 TL'den ve 32GB hafızaya sahip iPhone6 modeli de 400 TL indirimle 1.999 TL'den 26 Kasım'a kadar Fırsat Cuması kapsamında satılıyor. Fırsat Cuması kapsamında elektrikli süpürgeden mutfak robotuna, tost makinesinden miksere, ütüden meyve suyu sıkacağına kadar gün içinde sık bir şekilde kullanılan elektrikli küçük ev aletleri ile günlük yaşamımızın vazgeçilmezleri kişisel bakım ürünleri, 26 Kasım'a kadar yüzde 25 indirimle satılıyor.

Fırsat Cuması ile tüm erkek ve kız oyuncakları, 23 - 26 Kasım tarihleri arasında yüzde 30 indirimle reyonlarda yer alıyor. Böylelikle aileler, çocuklarının istedikleri oyuncakları çok daha uygun bir fiyata çocuklarına hediye edebilecek.



Ağız ve diş sağlığı için önemli olan ağız bakım ürünleri, Fırsat Cuması kapsamında 23 - 26 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirimle market reyonlarından müşterilerle buluşuyor. CarrefourSA, evcil hayvanları da unutmayarak Fırsat Cuması kapsamında 26 Kasım'a kadar kedi ve köpek yaş mamalardan 1 alana 1 tane hediye ediyor.