CarrefourSA'dan kafessiz yumurta taahhüdü

Organik ve gezen tavuk yumurtalarıyla uzun zamandır kafessiz yumurta sisteminin destekçisi olan CarrefourSA, çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan refahı kapsamında kafessiz yumurta için de harekete geçen zincir market, raflarında satışa sunulan öz marka, ulusal marka ve öz marka ürünlerin içeriğinde kullanılan tüm yumurtaların 2030 yılından itibaren yüzde 100 kafessiz olacağını taahhüt etti.

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, 2030 yılından itibaren yüzde 100 kafessiz yumurta sistemine geçeceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 17 maddelik Sürdürülebilirlik Kalkınma amaçlarından “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ile “Karasal Yaşam” maddelerine hizmet eden hayvan refahı ve kafessiz yumurta için uzun zamandır titiz çalışmalar yürüttüklerini belirten Kartallıoğlu, “Tüm bu çalışmalarımız meyvesini veriyor. Sürdürülebilirlik olgusunun diğer bileşenleri ile hayvan refahına duyarlı bir marka olduğumuzu, bu taahhüt ile ortaya koyuyoruz. Markamızın globalde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak Türkiye'de de kafessiz yumurta hareketini başlatan ilk perakende zincirlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Yaşam İçin Doğrusu” mottosu altında hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik programımızın önemli bir basamağı olan bu konudaki ilerlememizi sürdürülebilirlik raporumuzla her yıl tüketicilerimiz ve paydaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

“Tedarikçilerimizi de teşvik edeceğiz”

Yaşam için ‘Doğrusu' diyerek doğru ürünü, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunduklarını kaydeden Kartallıoğlu, hayvan refahı için de doğrusunu yaptıklarını belirterek, bu konudaki denetimleri de büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini vurguladı. Kartallıoğlu, “Müşterilerimize sağlıklı ve güvenli ürünleri sunmanın yanı sıra hayvan refahı için de doğrusunu yapmak için çalışıyoruz. Hayvan refahının yerinde kontrolü ve doğru uygulamanın yapılması için kümeslerde hayvan refahı denetimleri yapıyoruz. Bu konuda tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Bu hareketin markanın tüm marketlerindeki ekosisteminde de bir dönüşüme işaret ettiğini belirten Kartallıoğlu, kafessiz üretim yapan tedarikçilerle birlikte çalışarak, onları teşvik edeceklerine de dikkat çekti. Kartallıoğlu, “Marka olarak uzun zamandır raflarımızda organik ve gezen tavuk yumurtalarımızla müşterilerimize doğru ürünü sunma gayesi içindeyiz. Verdiğimiz bu taahhüt ile hayvanların yaşam kalitesini ve refahını arttırmak için kafessiz üretim yapan tedarikçilerimizle birlikte çalışacağız. Tedarikçilerimizin amaca uygun üretim yapabilmeleri, yapacakları sistem yatırımları ve artan kafessiz yumurta talebini karşılayabilmeleri için uyum sağlamaları konusunda destek olacağız" ifadelerini kullandı.