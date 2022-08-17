CarrefourSA'dan market ağını genişletecek girişim

Türkiye genelinde 41 ilde 800'ü aşkın mağazasıyla yılda 140 milyon tüketiciye ulaşan Carrefour Grup ve Sabancı Holding iştiraki CarrefourSA, 'Doğrusu CarrefourSA'da' sloganıyla sürdürdüğü büyümesini esnaf ve girişimcilerle sürdürüyor. Fiziksel mağazaların yanı sıra Carrefoursa.com ile dijitalden ve tekneleriyle denizden de hizmet sunan marka, bu kez de yola çıkan müşterileri için harekete geçti. Son iki yıldır bayilik sistemiyle hizmet ağını genişleten zincir market, akaryakıt istasyonlarındaki yerini alacağını açıkladı. Bu yeni girişimin ilk adresi ise Tekirdağ, Marmara Ereğlisi oldu.

Yolda olanlara market hizmeti

Yerli esnaf ve girişimciye destek olma politikasıyla market ağını genişletmeye devam eden marka, akaryakıt istasyonları bayilik sisteminin açılışını gerçekleştirdi. Marmara Ereğlisi'nde 7/24 hizmet veren akaryakıt istasyonunda yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki alanda hizmete başlayan CarrefourSA, öz markalı ürünlerin de dahil olduğu 2 bin 300 ürün çeşidiyle yoldaki müşterilerine hizmet verecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, müşterilere doğru ürünü, doğru hizmet kalitesi ve fiyatla her noktadan temin etmeyi sürdürmek yolunda bir adım daha atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bir taraftan yeni market yatırımlarımıza devam ederken, diğer taraftan küçük esnafımızı destekleyen bayilik sistemimizle Türkiye'deki büyüme ivmemizi güçlendiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimcileri desteklemek amacıyla yola çıktığımız bayilik sistemimizle, müşterilerimizin bize kolay şekilde ulaşmasını sağlarken, yerli girişimciye kârlı bir yatırım imkanı sunuyoruz. Bakkal ve küçük marketlerin yanı sıra bu sisteme akaryakıt istasyonlarını eklememiz, sistemin herkes tarafından ve her noktadan erişilebilirliği için önemli bir kırılma noktası. Bu önemli adım aynı zamanda 3 yıl sonunda 1000 bayiye ulaşma hedefimizdeki kararlılığımızı da ortaya koyuyor" dedi.

Kendi başarı hikayesini yazmak isteyen girişimciler için bu sistemin değerli bir fırsat olduğunu da vurgulayan Bulut Batum, “Carrefour, 2023'te Türkiye'de 30, dünyada ise 60 yılını dolduracak. Bu önemli tecrübeyi, ‘Doğrusu CarrefourSA'da' mottomuzla ülkemizin her noktasına ulaştırmak öncelikli amacımız. Şu an bayilik sistemi ile Türkiye'nin 27 iline ulaştık. CarrefourSA olarak bugün 41 şehirdeyiz. Bu rakamı artırmaya ve daha fazla girişimciyi ailemizin bir parçası olarak konumlandırmaya odaklandık” ifadelerini kullandı.

