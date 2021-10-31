CarrefourSA'dan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama

Şirket tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, “Rekabet Kurumu tarafından perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik soruşturma neticesinde şirketimiz aleyhine verilen karara ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Sabancı Holding'in gücü ve Fransız Carrefour'un perakende deneyimi ile ilk mağazamızın açıldığı 1993'ten bu yana doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet misyonumuz ile hizmet ediyoruz. 11 bin çalışanımız ile günde 500 bin kişiye mağazalarımızda hizmet verirken, ayda 8 milyon ziyaretçi ile online operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

Her zaman 'önce müşteri' diyerek taze ve çeşidi bol kaliteli ürünleri en uygun fiyat politikasıyla sunarak müşterilerimizin tasarruflu alışveriş yapması en önemli hedefimiz olmuştur. Tüm dünyanın önemli bir mücadele verdiği, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile rafların boşaldığı pandemi sürecinde halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, ürünlere en uygun ve en hızlı şekilde ulaşabilmesi için canla başla çalıştık, tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Dünyada tedarik zincirlerindeki sorunların maliyet baskısını artırdığı ve yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu daha da yukarı çektiği bir dönemde ülkemizde de enflasyon olumsuz seyrini sürdürürken, CarrefourSA olarak fiyat artış taleplerini tüketiciye yansıtmama konusunda tüm gücümüzle azami mücadeleyi vermekteyiz. Hal böyleyken Rekabet Kurumu'nca şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbirini kabul etmediğimizi ve yasal haklarımız doğrultusunda kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı belirtmek isteriz. CarrefourSA olarak geçmişte olduğu üzere gelecekte de doğru ürünü doğru üreticiden alıp, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla müşterilerimize sunmaya devam edeceğimizi değerli kamuoyumuzun bilgisine sunarız” denildi.