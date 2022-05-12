Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çarşamba Grup Amirliği görevlileri tarafından sokak satıcılarına yönelik olarak bu sabah 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 10 kapsül sentetik ecza hap, 0,13 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirilirken, operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

