Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı mahalle bekçileri tarafından 10 - 20 Temmuz tarihleri arasında meydana gelebilecek hırsızlık olaylarını önlemek amacı ile 24 ayrı uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 bin 230 kişi ve 3 bin 542 araç sorgulanırken, 556 kamu kurum ve kuruluşu, 280 metruk bina, 715 bağ evi ve 184 taksi durağı kontrol edildi.

Uygulamalarda 15 hırsızlık şüphelisi, aranması bulunan 62 şahıs ile 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet hacizli otomobil ile 6 çalıntı motosiklet yakalanırken, şüphelilerde bulunan 49 bin TL değerinde malzeme, sahiplerine teslim edildi.

Turan Bulut

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