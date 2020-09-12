Cartoon Network'ün yerli yapımı Kral Şakir, yeni maceraları ile yayında

Uluslararası çizgi film kanalı Cartoon Network'ün (CN), Türkiye'deki ilk Türk çizgi dizisi olarak 2016 yılında yayın hayatına başlayan Kral Şakir, CN ekranlarında eylülde başlayan 5'inci sezonunda yeni maceralarıyla sevenleriyle buluşuyor.

Yayınlandığı tarihten bugüne, CN'de Türkiye'nin en çok izlenen çocuk animasyon dizisi olan Grafi2000 Prodüksiyon'a ait Kral Şakir, ekrana geldiği günden bu yana hem kız hem de erkek çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Serüven ve espri dolu anlarıyla Kral Şakir'in yepyeni maceraları 5'inci sezonda, hafta içi saat 13:30 ve 18:00'de Cartoon Network'te ekrana geliyor.

Varol Yaşaroğlu tarafından Grafi200 ekibiyle Cartoon Network Türkiye için çizilen dizinin karakterlerinde Kral Şakir, teknolojiye, gizeme ve yeniliğe merakının yanı sıra haylazlığı ve yardımseverliğiyle öne çıkıyor. Şakir'in, kardeşi Canan ile çok iyi anlaştığı söylenemezken, babası 'Remzi' ve arkadaşı 'Fil Necati' beraber takılmayı çok seviyor. Çocuksu baba Remzi'nin unutkanlığını, evin çözüm bulucusu Canan karşılıyor ve aileyi olmadık hallerden kurtarıyor. 'Kadriye' karakteri ise Kral 'Şakir'in sorunları çözdüğünü gördüğü her olayda şaşırıyor.

Animasyon dizilerinin üretimi ve dağıtımı konusunda Avrupa'da İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Doğu Avrupa'daki ofisleri aracılığıyla faaliyet gösteren Planeta Junior ile de anlaşan Grafi2000 Prodüksiyon, Kral Şakir'in Avrupa'da TV satışı için de harekete geçmeye hazırlanıyor.

